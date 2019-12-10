26 Сентября 2020
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Киев Евромайдан (2013) | Фото: Накануне.RU

Майдан у офиса Зеленского расходится: тот не "капитулировал"

Участники акции протеста под офисом президента Украины Владимира Зеленского приняли решение сворачивать свой майдан, так как Зеленский, по их мнению, не допустил предательства интересов страны на встрече "Нормандской четверки" в Париже. Об этом заявил оргкомитет акции.
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При этом было объявлено, что акция возобновится в день принятия законопроекта о статусе отдельных районов Донбасса. "Наша война продолжается", - сказано в заявлении.

Напомним, итогами встречи в Париже президенты Украины и России выразили удовлетворение. Была достигнута договоренность прекратить огонь, обменять пленных до конца года и развести войска на трех новых участках до марта. А также внести формулу Штайнмайера в закон об особом статусе Донбасса, но, как заявил Зеленский, это будет сделано только после того, как Украина увидит "определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации". То есть по принципиальным политическим вопросам никаких договоренностей достигнуть не удалось. Через 4 месяца должна пройти новая встреча.

Как пишет "Страна", в переводе на простой язык это означает, что война продолжится, так политического урегулирования не будет, а армии по-прежнему будут стоять (и стрелять) друг напротив друга.

"Похоже, весь хитрый план пока [Зеленского] заключается в том, чтоб националисты ушли из-под окон офиса президента на Банковой. Именно на них было во-многом рассчитано выступление Зеленского на пресс-конференции и утечки информации от Авакова и других участников встречи, что никакой зрады не было", - отмечает издание.

Украинский президент решил свою текущую задачу - отбился от обвинений в "зраде". Но его обещание закончить войну по-прежнему остается обещанием. Тем временем его рейтинг падает. В ноябре он опустился до 52%, т.е. потерял за два месяца 20%.

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Майдан у офиса Зеленского расходится: тот не "капитулировал"

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, майдан



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