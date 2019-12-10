"Походите ножками, ручками, глазками". Зеленский назвал ДНР и Крым территориями Украины, а Донбасс - оккупированным

На встрече в "нормандском" формате в Париже с лидерами Франции, Германии и России президент Украины Владимир Зеленский назвал Крым и Донбасс украинскими территориями, сообщается на сайте Кремля.

Зеленский отметил, что Киев не допустит изменения конституции Украины по поводу федерализации ее структуры.

"Мы не допустим какого бы то ни было влияния на политическое развитие, политическое управление Украиной. Украина - независимая страна, которая сама определяет свой политический путь. Это делает украинский народ. Сама возможность компромисса по урегулированию вопросов восточных территорий невозможна путем отторжения территорий. Мы повторяем в очередной раз - Донбасс, как и Крым, являются украинскими территориями", - отметил президент Украины.

Зеленский в самом конце встречи назвал Донбасс оккупированной территорией.

"Мы в Минске заседаем, трехсторонняя группа, и там есть представители, мы их называем сепаратистами - это представители товарищей-сепаратистов, и они жители оккупированного Донбасса. А у меня огромное количество друзей - жители оккупированного Донбасса, интеллигентные люди, сбежавшие от пуль, сбежавшие от взрывов, потерявшие свой дом, недвижимость, близких. Они живут сегодня на территориях, которые контролирует независимая Украина, и я с ними в диалоге", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что готов контактировать с жителями ДНР.

"Я приезжал и говорил с жителями оккупированного Донбасса, которые работают, у них там квартира, к примеру, на оккупационной части, а работают они в школе у нас в Украине или наоборот. И таких, вы знаете, я вам скажу честно, вы приедете, я вам лично покажу. Но чтобы реально, не как ваши там, есть товарищ Соловьев, весело вещи говорит там, в Москве, что происходит. А я всегда говорю, а вы приедете, посмотрите, что у нас происходит, Вы походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, я думаю, туфли "Бриони", или что там, не запачкает человек", - сказал Зеленский.

Напомним, переговоры в "нормандском" формате прошли в Париже и длились около 5,5 часов. Также был перерыв на отдельную двустороннюю встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.