Годовалая пациентка трансплантолога Каабака скончалась от пневмонии – Минздрав

В Министерстве здравоохранения России заявили, что годовалая девочка, ожидавшая свою очередь на операцию в Национальном центре здоровья детей (НЦЗД), скончалась, по предварительным данным, от пневмонии. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее врач скончавшейся Насти О. Михаил Каабак, уволенный в сентябре из центра, отметил, что ребенок мог погибнуть из-за отсутствия ежедневного гемодиализа. Девочку выписали из НЦЗД, при этом она была в списке детей, срочно нуждающихся в операции.

"Она (пациентка Настя О.) была выписана из стационара. Если бы нас не закрывали, она лежала бы в отделении интенсивной терапии. Смерть у нее, скорее всего, сердечная, из-за кардиомиопатии. У нас есть ее ЭКГ в октябре, там тяжелая кардиомиопатия, нужен был интенсивный ежедневный гемодиализ, это не амбулаторный пациент", - пояснил Каабак в интервью "Интерфаксу".

Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, неиспользуемой больше никем в России.

На днях министр здравоохранения России Вероника Скворцова встретилась с врачом и договорилась о его возвращении на работу в центр, но ребенка это не спасло. Девочку должны были прооперировать до конца 2019 года.

На прошлой неделе стало известно об увольнении Каабака. Тогда Скворцова заявила, что дети, с которыми работал врач, получат всю необходимую помощь, якобы, технологии, используемые Кабааком, уникальными не являются. Опыт их применения имеется в центре трансплантологии Шумакова при оказании помощи пациентам младше шести лет и меньше девяти килограмм, уточнила Скворцова.

Ранее в Минздраве отметили, что увольнение врача никак не скажется на работе центра. В Минздраве уточнили, что в НМИЦ здоровья детей проводится предтрансплантационная подготовка пациентов на следующий год.

Напомним, вместе с Каабаком из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей ушла также его коллега Надежда Бабенко.

По официальным данным, врачей уволили из-за того, что они работали в НЦЗД по совместительству, и на их место планировали принять сотрудника на полную ставку.