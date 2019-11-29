15 Сентября 2020
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Общество В России
Мария Кожевникова на одиночном пикете в поддержку Михаила Каабака (2019) | Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Звезды провели одиночные пикеты в поддержку пациентов Михаила Каабака

Многие российские звезды поддержали врача-трансплантолога Михаила Каабака, когда того некоторое время назад уволили из Национального центра здоровья детей в Москве. На днях глава Минздрава России распорядилась восстановить доктора и его коллегу Надежду Бабенко, но возвращение врачей было омрачено новостью о смерти годовалой пациентки Каабака, которая так и не дождалась своей операции.
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На одиночные пикеты в защиту уникального трансплантолога (Каабак один из немногих врачей в стране, кто делает трансплантацию почек детям с малым весом – до 10 кг) вышли телеведущая и блогер Ирена Понарошку и актриса, экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова. Последняя пишет у себя на странице в Instagram: "Сегодня мы с Иреной Понарошку и депутатом Мосгордумы Еленой Николаевой вышли с одиночном пикетом, так как вопрос остаётся открытым, кто ответит, что Насте Орловой не дали шанса на жизнь и не сделали операцию???! Одновременно с пикетом проходила мини пресс конференция на которой и озвучили информацию, что врачи уже завтра приступят к работе и их берут на полную ставку! Но мы держим руку на пульсе, будем Всех информировать. Спасибо за репосты, спасибо за неравнодушие и спасибо некоторым СМИ, которые разобрались и объективно освещали информацию".

Мария Кожевникова на одиночном пикете в поддержку Михаила Каабака|Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Ирена Понарошку на одиночном пикете в поддержку Михаила Каабака|Фото: instagram.com/irenaponaroshku

Ирена Понарошку написала о хороших новостях: "Рому Кузнецова сегодня начали готовить к трансплантации. По поводу смерти Насти Орловой будет проведена проверка. Михаил Михайлович и Надежда Николаевна счастливы и благодарят каждого, кто помог им вернуться на работу, дал шанс снова заниматься тем, что они умеют и любят - спасать жизни! P.S. А петицию (в защиту врачей - прим. ред.) из шапки я пока убирать не буду. Не хочу больше выходить на пикеты. Холодно!".

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Звезды провели одиночные пикеты в поддержку пациентов Михаила Каабака

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Теги: михаил каабак, трансплантология, нцзд, увольнение, ирена понарошку, мария кожевникова



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Развитие сюжета:

Ранее 29.11.2019 13:39 Мск Доктор Каабак вернулся к работе и прокомментировал смерть своей маленькой пациентки

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