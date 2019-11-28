Пациентка трансплантолога Михаила Каабака могла умереть из-за отсутствия ежедневного гемодиализа

Скончавшаяся годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака зависела от ежедневного гемодиализа. Ее выписали из стационара после увольнения врача, и это могло стать причиной смерти. Об этом "Интерфаксу" заявил Каабак, которого на днях обязала вернуть на работу в НЦЗД глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Она (пациентка Настя О.) была выписана из стационара. Если бы нас не закрывали, она лежала бы в отделении интенсивной терапии. Смерть у нее, скорее всего, сердечная, из-за кардиомиопатии. У нас есть ее ЭКГ в октябре, там тяжелая кардиомиопатия, нужен был интенсивный ежедневный гемодиализ, это не амбулаторный пациент", - пояснил Каабак.

Таким образом, он утвердительно ответил на вопрос о том, повлияло ли его увольнение из НМИЦ на смерть девочки.

Каабак отметил, что, "конечно, она могла умереть во время или после операции, но это не значит, что таких детей не надо оперировать". "Это тяжелые дети, им нужно давать шанс", - добавил собеседник агентства.

По его словам, Настя О. состояла в переданном в Минздрав списке детей, которым срочно нужна операция.

Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.