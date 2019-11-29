Доктор Каабак вернулся к работе и прокомментировал смерть своей маленькой пациентки

Доктора Михаила Каабака и его коллегу Надежду Бабенко называют единственными в России врачами, умеющими успешно пересаживать почки детям весом меньше 10 кг, стало известно, что трансплантологов восстановят на работе в Национальном центре здоровья детей. Как рассказал Михаил Каабак в беседе с Накануне.RU, с пациентами они встретятся в понедельник, а сегодняшний день был посвящен организационным вопросам. Напомним, что в связи с увольнением Каабака в обществе поднялись протесты, недавно он встретился с главой Минздрава Вероникой Скворцовой, на днях стало известно, что врачей восстановят в больнице, и они возглавят обещанное им отделение.

Но "перерыв" в работе, вероятно, мог сказаться на жизнях маленьких пациентов, ведь в их случае счет идет на дни. Настя О., годовалая девочка, которую выписали из центра, должна была пройти операцию, но она умерла, по данным Минздрава, от пневмонии, ее отец собирается идти в прокуратуру и найти виноватых.

Доктор Каабак в беседе с корреспондентом Накануне.RU сказал, что вскрытие еще не проводилось, и ему неизвестно, от чего именно умерла девочка.

"Не совсем корректно говорить, что девочка умерла потому, что ее не успели прооперировать, согласно протоколу подготовки трансплантации, оперировать ее можно было, начиная с 28 ноября, то есть со вчерашнего дня, потому что 28 октября ей были введены последние прививки, а операция делается не ранее, чем через месяц после введения последних вакцин. Она умерла за сутки до этого, - объясняет Каабак. - Поэтому сказать, что не успели прооперировать - это неправильно. Другой вопрос - улучшился бы ее прогноз, если бы она не была выписана и осталась в отделении, если бы не закрывалась программа по трансплантации?"

По словам доктора Каабака, на этот вопрос можно будет ответить только после того, как врачи узнают причину смерти. "У нас пока нет об этом сведений, сведения противоречивые, я не знаю, было ли вскрытие, и у нас нет описания смерти от врачей, которые при этом бы присутствовали".

Доктор Каабак прокомментировал и восстановление на работе - он считает, что само увольнение было недоразумением, и он счастлив, что все разрешилось в достаточно быстрые сроки: "Это произошло исключительно благодаря поддержке людей - более, чем полумиллиона человек поддержали матерей наших пациентов, которые были возмущены нашим увольнением и, конечно, огромная поддержка со стороны СМИ, которую мы получили, она тоже сыграла очень важную роль. Я уверен, что без такой поддержки нашего восстановления не произошло бы вообще".

Многие звезды выходили на одиночные пикеты в поддержку Каабака и писали о ситуации на страницах своих соцсетей, всем им известный трансплантолог очень благодарен. Напомним, ранее Накануне.RU публиковало интервью с тогда еще "опальным" доктором.