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Общество В России Москва
Михаил Каабак (2019) | Фото: rustransplant.com

Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила вернуть в НМИЦ здоровья детей Каабака и Бабенко

Министр здравоохранения России Вероиника Скворцова поручила вернуть на работу в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья детей трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко. Ранее они работали в группе трансплантологов детского центра, передает ТАСС.
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"Результатом встречи (Скворцовой с Каабаком – прим. ред.) стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей. Соответствующее поручение Министра дано руководству Центра", - говорится в сообщении министерства.

На прошлой неделе стало известно об увольнении Каабака. Тогда Скворцова заявила, что дети, с которыми работал врач, получат всю необходимую помощь, якобы, технологии, используемые Кабааком, уникальными не являются. Опыт их применения имеется в центре трансплантологии Шумакова при оказании помощи пациентам младше шести лет и меньше девяти килограмм, уточнила Скворцова.

Ранее в Минздраве отметили, что увольнение врача никак не скажется на работе центра. В Минздраве уточнили, что в НМИЦ здоровья детей проводится предтрансплантационная подготовка пациентов на следующий год.

Напомним, вместе с Каабаком из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей ушла также его коллега Надежда Бабенко.

По официальным данным, врачей уволили из-за того, что они работали в НЦЗД по совместительству, и на их место планировали принять сотрудника на полную ставку.

Как говорит Каабак, дело в использовании не одобренного Минздравом протокола лечения с применением препарата офф-лейбл. Чтобы не было отторжения, врачи воздействовали на иммунитет препаратом "Алемтузумаб", в инструкции которого не прописано применение в подобных случаях. При этом шансы на приживаемость почек возрастали на 10-20%.

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Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила вернуть в НМИЦ здоровья детей Каабака и Бабенко

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Теги: вероника скворцова, минздрав, михаил каабак, надежда бабенко, нмиц здоровья детей



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