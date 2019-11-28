Госдума запросит выводы о смерти годовалой пациентки трансплантолога Каабака

Прямую причинно-следственную связь между смертью годовалой пациентки центра здоровья детей и увольнением из учреждения трансплантолога Михаила Каабака проводить не следует.

Об этом заявил РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Он пояснил, что в связи со смертью ребенка обязательно должна быть назначена проверка комиссией, выводы которой депутат запросит в Минздраве РФ на следующей неделе.

Ранее сам Каабак заявил, что скончавшаяся девочка зависела от ежедневного гемодиализа. Ее выписали из стационара после увольнения врача, и это могло стать причиной смерти.

Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, неиспользуемой больше никем в России.

На днях министр здравоохранения России Вероника Скворцова встретилась с врачом и договорилась о его возвращении на работу в центр, но ребенка это не спасло. Девочку должны были прооперировать до конца 2019 года.

На прошлой неделе стало известно об увольнении Каабака. Тогда Скворцова заявила, что дети, с которыми работал врач, получат всю необходимую помощь, якобы, технологии, используемые Кабааком, уникальными не являются. Опыт их применения имеется в центре трансплантологии Шумакова при оказании помощи пациентам младше шести лет и меньше девяти килограмм, уточнила Скворцова.

Ранее в Минздраве отметили, что увольнение врача никак не скажется на работе центра. В Минздраве уточнили, что в НМИЦ здоровья детей проводится предтрансплантационная подготовка пациентов на следующий год.

Напомним, вместе с Каабаком из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей ушла также его коллега Надежда Бабенко.

По официальным данным, врачей уволили из-за того, что они работали в НЦЗД по совместительству, и на их место планировали принять сотрудника на полную ставку.