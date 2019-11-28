Скончалась годовалая пациентка уволенного трансплантолога Михаила Каабака

Скончалась годовалая Настя О. – пациентка трансплантолога Михаила Каабака, уволенного из Национального центра здоровья детей в сентябре этого года. На днях министр здравоохранения России Вероника Скворцова встретилась с врачом и договорилась о его возвращении на работу в центр, но ребенка это не спасло. Девочку должны были прооперировать до конца 2019 года, пишет "Коммерсант".

О смерти девочки сообщила Марина Десятская, представитель инициативной группы родителей пациентов Михаила Каабака. Она ранее разместила на сайте Сhange.org петицию с просьбой дать Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко продолжать работать в НЦЗД.

В сентябре Каабака и Бабенко руководство центра не стало оформлять на полную ставку из-за претензий к применяемому ими для иммуносупрессии препарату (используется для профилактики отторжения трансплантата.— прим. ред.) — алемтузумабу: его нет в протоколах Минздрава, относящихся к пересадкам органов, однако закон "Об основах охраны здоровья граждан" регламентирует использование препаратов офф-лейбл (используются по показаниям, не упомянутым в инструкции по применению). Официально прекращение сотрудничества с врачами в центре и Минздраве объяснили целями сохранения постоянного кадрового потенциала, в связи с чем решено было отказаться "от внешних совместителей". При этом в феврале 2019 года Михаил Каабак и Надежда Бабенко договорились с НЦЗД о расширении действовавшей тогда программы трансплантации почек у детей с четырех до 40 операций в год. К моменту прекращения работы в НЦЗД врачи провели 23 трансплантации. В разговоре с иданием Михаил Кабак сообщал, что десяти его пациентам требуется операция как можно скорее. Отметим, что Михаил Каабак является одним из немногих в России врачей, проводящих трансплантацию почек детям с малым весом — до 10 кг.

"О смерти Насти мне сообщил ее папа,— сказала Марина Десятская.— Они сейчас находились в Волгограде, но Настя находилась в НЦЗД с февраля 2019 года. Они были первыми пациентами, которые поступили туда после решения о создании отделения и расширении программы. И они выписались из НЦЗД практически последними, в октябре 2019 года, после увольнения врачей. Она весила семь килограммов". По ее словам, операцию Насте планировалась сделать с октября по декабрь: "Она находилась в списках детей, которым операция необходима срочно, эти списки были переданы (директору департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава — прим. ред.) Елене Байбариной".