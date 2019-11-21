Скворцова об увольнении трансплантолога Кабаака: Всем детям окажут помощь

Детям, ожидающим трансплантации органов, окажут всю необходимую помощь, несмотря на увольнение ведущего врача в этой области Михаила Кабаака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает Regnum.

По ее словам, технологии, используемые Кабааком, уникальными не являются. Опыт их применения имеется в центре трансплантологии Шумакова при оказании помощи пациентам младше шести лет и меньше девяти килограмм, уточнила Скворцова.

Ранее в Минздраве отметили, что увольнение врача никак не скажется на работе центра. В Минздраве уточнили, что в НМИЦ здоровья детей проводится предтрансплантационная подготовка пациентов на следующий год.

Напомним, вместе с Каабаком из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей ушла также его коллега Надежда Бабенко.

По официальным данным, врачей уволили из-за того, что они работали в НЦЗД по совместительству, и на их место планируют принять сотрудника на полную ставку.

Как говорит Каабак, дело в использовании не одобренного Минздравом протокола лечения с применением препарата офф-лейбл. Чтобы не было отторжения, врачи воздействовали на иммунитет препаратом "Алемтузумаб", в инструкции которого не прописано применение в подобных случаях. При этом шансы на приживаемость почек возрастали на 10-20%.