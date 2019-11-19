Уволен врач, спасавший грудных детей

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) отказался от профессиональных услуг единственного в РФ врача-трансплантолога Михаила Каабака.

Он занимался тем, что проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг. Также работы лишилась его коллега Надежда Бабенко. По этой причине десятки детей остались без жизненно необходимой операции.

По официальным данным, врачей уволили из-за того, что они работали в НЦЗД по совместительству, и на их место планируют принять сотрудника на полную ставку.

Как говорит Каабак, дело в использовании не одобренного Минздравом протокола лечения с применением препарата офф-лейбл. Чтобы не было отторжения, врачи воздействовали на иммунитет препаратом "Алемтузумаб", в инструкции которого не прописано применение в подобных случаях. При этом шансы на приживаемость почек возрастали на 10-20%. Тем временем, на сайте Change.org родители детей, которым требуется операция по пересадке почек, создали петицию c просьбой вернуть врача к работе, сообщает "Газета.ру".

Как сообщалось ранее, в России готовят переход на новую отраслевую систему оплаты труда врачей.

Как сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, на это потребуется как минимум два года. Кроме того, необходимо выделение дополнительных средств из бюджета.

"Мы понимаем, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда потребует не менее двух лет и дополнительных средств. Особенно на втором этапе, после определения нормы нагрузки и выработки на одну ставку", — заявила министр.

Скворцова подчеркнула, что детализированную оценку дополнительных финансовых затрат следует ожидать только к концу 2021 года.

Проблема для России не новая, низкие зарплаты - это и частая тема на “Прямой линии” с президентом, даже в этом году президент подчеркнуто обращал внимание на здравоохранение, более того на прошедшем заседании по улучшению работы первичного звена в медицины Путин признал, что в отрасли за 20 лет произошел провал. Так, президент "недосчитался" 20 тысяч врачей, 130 тысяч средних медицинских работников и признал нехватку узких специалистов.