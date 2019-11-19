В Минздраве прокомментировали скандальное увольнение детского врача-трансплантолога

Минздрав России заверил, что все дети, которым будет необходима операция по трансплантации печени или почки, получат помощь "высокопрофессиональных специалистов в полном объеме".

Так в ведомстве прокомментировали сообщения об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врача-трансплантолога Михаила Каабака, а также его коллегу Надежду Бабенко.

По официальным данным, врачей уволили из-за того, что они работали в НЦЗД по совместительству, и на их место планируют принять сотрудника на полную ставку.

"Коммерсантъ" написал о закрытии в НМИЦ программы трансплантации почки у детей, которая была запущена в феврале.

В ведомстве отметили, что увольнение врача никак не скажется на работе центра. В Минздраве уточнили, что в НМИЦ здоровья детей проводится предтрансплантационная подготовка пациентов на следующий год, передает ТАСС.

Как говорит Каабак, дело в использовании не одобренного Минздравом протокола лечения с применением препарата офф-лейбл. Чтобы не было отторжения, врачи воздействовали на иммунитет препаратом "Алемтузумаб", в инструкции которого не прописано применение в подобных случаях. При этом шансы на приживаемость почек возрастали на 10-20%.

Тем временем, на сайте Change.org родители детей, которым требуется операция по пересадке почек, создали петицию c просьбой вернуть врача к работе.