УПЦ попросила Порошенко ветировать закон о своем переименовании и объяснила, почему он к ней не относится

Юридический отдел канонической УПЦ обратился к украинскому президенту Петру Порошенко с просьбой наложить вето на принятый вчера законопроект о принудительном переименовании УПЦ, "руководящий центр" которой якобы находится в "стране-агрессоре". Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В обращении отмечается, что закон является дискриминационным и антиконституционным, а также противоречит Всеобщей декларации прав человека.

"Украина является светским государством, что делает невозможным установление на законодательном уровне каких-то преимуществ или ограничений для тех или иных религиозных объединений", – подчеркивают юристы.

В УПЦ также объяснили абсурдность закона. Председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент отметил, что реализовать принятый закон практически невозможно, так как он не имеет отношения к УПЦ.

"О том, что административной принадлежности нашей церкви к РПЦ не существует, записано в уставе УПЦ, который зарегистрирован украинским государством", - подчеркнул иерарх.

В частности, в уставе записано, что УПЦ является самоуправляемой частью РПЦ, однако при этом УПЦ является "самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве" (п. 1.1), высшими органами церковной власти и управления являются Собор и Синод УПЦ (п. 1.2), главой Собора является митрополит Киевский и всея Украины (п. 2.3) и т.д.

Глава Юротдела УПЦ протоиерей Александр Бахов подчеркнул, что переименовать УПЦ может только ее руководящий орган, но никак не Верховная рада. Любые попытки со стороны государственных властей вынудить изменить свое название являются незаконными. Международное право оценивает такие действия как вмешательство во внутренние дела религиозной группы.

К слову, принятие закона (с небольшим перевесом) сопровождалось махинациями. Так, украинский журналист Владимир Бойко написал в Facebook, что он был принят "путем грубой фальсификации и вмешательства в систему голосования "Рада". Бойко обратил внимание на то, что, например, депутат Аркадий Корнацкий признал в Facebook, что отсутствовал в зале.

"Вот так я, вот так молодец! Готовлю документы для НАБУ по преступлениям Гройсмана в офисе на Большой Васильковской – и одновременно голосую "за" законопроект 5309 в Верховной раде! Уметь надо!" – написал Корнацкий.

При этом на сайте Рады он значится в числе депутатов, проголосовавших "за".

О нарушениях во время голосования заявил депутат Рады Нестор Шуфрич. Он указал на то, что случаи "кнопкодавства", когда голосовали за отсутствовавших, записаны на видео. Поэтому оппозиционные депутаты оформили процедуру, предусмотренную регламентом, которая обязывала спикера Рады провести повторное голосование. Однако депутаты из партии "Народный фронт" начали угрожать расправиться с противниками законопроекта "прямо сейчас".

Как сообщало Накануне.RU, 20 декабря Рада приняла закон о переименовании канонической УПЦ, чтобы "освободить" это название для новосозданной раскольнической "единой украинской церкви". После этого в Раде произошла драка. В сентябре Порошенко сам грозил забрать название у УПЦ, с которой ему "не по пути". По закону Рада дала УПЦ четыре месяца на переименование.