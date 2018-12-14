14 Декабря 2018
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Патриарх Кирилл обратился к мировым лидерам в связи с давлением на каноническую УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к ведущим религиозным и государственным деятелям и руководителям международных организаций с посланием в связи с давлением со стороны украинских властей на каноническую УПЦ и грубым вмешательством государства в церковную жизнь. Об этом сообщается на официальном сайте РПЦ.
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Он отмечает, что давление на епископат и клириков УПЦ приняло масштаб гонений. А поводом стал отказ православного епископата участвовать в "объединительном соборе", на котором УПЦ "должна быть заменена на некую новую религиозную организацию, создаваемую президентом Украины П. Порошенко совместно с патриархом Константинопольским Варфоломеем".

Предстоятель РПЦ подробно изложил факты обысков, допросов священников, угрозы отобрать у Церкви лавры и т.п.

"Враждебного отношения к Церкви не скрывает и сам президент Украины П. Порошенко, который публично пригрозил изгнанием из страны тем украинцам, которые не желают присоединиться к создаваемой государством "автокефальной церкви", - подчеркивает патриарх.

Он упоминает, что приглашение на собрание раскольников иерархам вручают государственные чиновники, которые и убеждают принять в нем участие.

"На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь, нарушаются основные права человека, в том числе фундаментальное право на свободу совести, имеет место очевидная попытка использования Церкви в достижении политических целей и предвыборной борьбе", - написал патриарх Кирилл.

Послание адресовано предстоятелям поместных православных церквей, римскому папе Франциску, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генсеку Всемирного совета церквей Олафу Фюксе Твейту, генсеку ООН Антонио Гутерришу, генсеку ОБСЕ Томасу Гремингену, президенту Франции Эманнуэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель как главам государств, входящих в "Нормандскую четверку".

Как сообщало Накануне.RU, СБУ выпустила пропагандистские брошюры против УПЦ, было открыто уголовное дело по статьям "госизмена" и "разжигание вражды", проведены десятки допросов и обысков.

УПЦ, епископат, собор епископов(2018)|Фото: информационно-просветительский отдел УПЦ.

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Патриарх Кирилл обратился к мировым лидерам в связи с давлением на каноническую УПЦ

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Теги: Украина, патриарх Кирилл, РПЦ, УПЦ, церковь



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