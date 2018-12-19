Порошенко поставил православных верующих перед выбором: Украина или Россия

Украинский президент Петр Порошенко во время общения с верующими церкви Воздвижения Честного Креста в Тернопольской области призвал всех православных к единению.

По словам главы государства, никто не будет оказывать давления на тех, кто захочет остаться в церкви, сохраняющей единство с Русской православной церковью. "Мы идем ко всем украинцам с любовью, с открытым сердцем, потому что наша цель — это единство и объединение. Мы не имеем никакого сомнения, что каждый украинец придет", — сказал Порошенко.

По словам президента, для православных жителей страны это будет очень простой выбор, потому что "это не выбор между патриархатом, это выбор между Украиной и Россией". При этом Порошенко отметил, что никто ни на кого давить не будет, если часть верующих сделает выбор в пользу РПЦ, сообщает РБК.

Священный Синод канонической УПЦ на внеочередном заседании постановил считать новую религиозную организацию, учрежденную на "объединительном соборе" в Киеве 15 декабря, объединением раскольников.

"Это собрание является объединением раскольников и к Украинской Православной Церкви не имеет никакого отношения", - говорится в обращении.

Подчеркнуто, что для Церкви ничего не изменилось, так как "раскольники так и остались в расколе", а УПЦ остается "истинной Церковью Христовой на Украине", ибо никто в мире не подвергает сомнению действительность епископских и священнических рукоположений духовенства УПЦ в отличие от новообразованной структуры.

Синод запретил в служении ушедших в раскол митрополита Винницкого и Барского Симеона Шостацкого и митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко. На их места назначены соответственно архиепископ Бородянский Варсонофий (Столяр) и архимандрит Дионисий (Пилипчук).