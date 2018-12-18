Депутаты пермской гордумы отменили и заново приняли бюджет города

Депутаты пермской городской на сегодняшнем заседании отменили решение о принятии бюджета на 2019-2021 год в первом чтении, а затем приняли его заново сразу в двух чтениях. Причем во время обсуждения нового проекта, парламентарии отметили необходимость отойти от централизации расходов, передает корреспондент Накануне.RU.

Отменить первый проект бюджета парламентариям пришлось из-за изменений основных параметров. Новые параметры бюджета будут известны позже - на заседании народные избранники получили их в печатном виде, вслух новые параметры бюджета не озвучивались. Отметим, что изменения коснулись инвестпрограмм с субвенциями Пермского края.

Проект бюджета вызвал бурю обсуждения у парламентариев. Народные избранники отметили необходимость уделять внимание не только развитию центра города, но и окраин. Депутат Надежда Агишева заявила, что не станет поддерживать проект бюджета.

"Я буду голосовать против предложенного проекта бюджета по ряду причин. Прежде всего, потому что бюджетный процесс в Перми так и не стал публичным и не попадает под общественный контроль в силу определенных причин. Прокуратура Перми поддержала поддержала мое обращение по поводу отсутствия принципа открытости сведений о расходных обязательствах Перми. В ходе проверки установила что принцип открытости сведений не реализован и внесла представление в администрацию Перми, чтобы эта проблема была устранена. Вторая причина, по которой я буду голосовать против, потому что наблюдая третий год, как принимается бюджет, я смотрю как он меняется и становится более колониальным - демонстрирует политику централизации расходов - в центральных районах города на сферу благоустройства, и политику игнорирования важных социальных проблем", - заявила депутат.

К таким проблемам народная избранница отнесла обеспечение жильем молодых семей, проблему с переполненностью школ и детских садов.

"Такую бюджетную политику нужно менять. Нужно внимательней относиться к запросам разных групп. Я понимаю, что 300 лет, всем хочется встать на красивую улицу, под красивое освещение и сфотографироваться. Но это неправильная позиция, потому что люди чувствуют себя брошенными в микрорайонах нашего города, где не развиваются культурные центры, нет освещения, снижается безопасность проживания, транспортная доступность хуже. Люди в таких районах города не имеют возможности радоваться фонтанам в центре нашего города", - заявила парламентарий.

Депутат пермской гордумы Павел Фадеев заявил, что поддержит проект бюджета, но также отметил, что "сосредоточившись на каких-то знаковых мероприятиях, забываем о каких-то отдельных социальных группах". В качестве примера парламентарий назвал группу "трудные подростки". Он заявил, что в проекте бюджета нет никаких акцентированных мероприятий, направленных на эту социальную группу.

"Есть показатель - снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступление. Откуда он взялся? Какое мероприятие должно быть реализовано? Этого в программах я не увидел. Это вопрос рабочий. Но, тем не менее, он характеризует тенденцию, заложенную в бюджете. Прошу в дальнейшем при корректировке бюджета учитывать нужды города, причем не только центра, но и окраин", - заявил депутат.

Парламентарий Геннадий Сторожев призвал депутатов найти иные способы пополнения доходной части бюджета, а не за счет увеличения налогов.

"Нужно находить другие источники. использовать городское хозяйство, а не передавать в концессию остатки городского хозяйства по теплоснабжению. Нужно перераспределить тяжесть налогов на более обеспеченных граждан. Для этого нужно ставить соответствующие вопросы перед вышестоящими инстанциями", - заявил народный избранник.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поблагодарил всю команду, которая работала над бюджетом.

"Мы принимаем бюджет сбалансированный, социально-ориентированный, с еще большими амбиционными планами в части увеличения инвестиционных расходов. Несколько лет назад мы с вами договаривались о том, что идем по ключевым приоритетам: строительство детских садов и школ, модернизация улично-дорожной сети. И сегодня благодаря федеральному и краевому софинансированию, национальным проектам, мы добавляем к этому перечню первоочередных задач и строительство спортивных объектов: два впервые в этом году бассейна появляются, выкупили манеж "Спартак" и будем дальше его реконструировать, и объекты культуры, и общественный транспорт. Поэтому я считаю, что мы с вами движемся в правильном направлении", - заявил глава города.

По итогам голосования проект бюджета в окончательном варианте поддержали 24 человек. "Против" проголосовали два человека. Бюджет был принят.