19 Ноября 2018
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Общество Свердловская область

"Напоминает общественный туалет": жителей Екатеринбурга возмутила отделка плиткой городского цирка

Жители Екатеринбурга раскритиковали внешний вид городского цирка после реконструкции. Им не понравилась плитка, которой отделали здание снаружи, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, реставрация екатеринбургского государственного цирка началась летом этого года. Сообщалось, что сумма затрат составит 97,7 млн руб., а работы проведет компания ООО "Урал Инжиниринг".

Рабочие приступили к выполнению задания после завершения ЧМ-2018 по футболу. Планировалось провести капитальный ремонт кровли и конструкций купола.

цирк, реконструкция(2018)|Фото: Накануне.RU

цирк, реконструкция(2018)|Фото: Накануне.RU

цирк, реконструкция(2018)|Фото: Накануне.RU

Однако не всем жителям уральской столицы пришелся по душе внешний вид здания после реконструкции. Дискуссия идет в Сети.

"Что-то цирк как-то по-уродски обделали плиткой - вам не кажется?", - написал один из пользователей.

Другие с этим утверждением согласились.

цирк, реконструкция(2018)|Фото: Накануне.RU

цирк, реконструкция(2018)|Фото: Накануне.RU

цирк, реконструкция(2018)|Фото: Накануне.RU

"Да хотя бы цветной красивой отделали, или зеркальной, а то как в туалете. А рядом высотки разноцветные на Малышева-Вайнера красивые и это убожество!", "Напоминает общественный туалет советских времен", "Обделали". Хм. Хорошо хоть плиткой, а не ***ном", - пишут пользователи.

Напомним, недавно в Росгосцирке заявили, что проблемы с пожарной безопасностью в екатеринбургском цирке длились больше 10 лет.

цирк, реконструкция, плитка(2018)|Фото: Накануне.RU

цирк, реконструкция(2018)|Фото: Накануне.RU

цирк, реконструкция(2018)|Фото: Накануне.RU

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"Напоминает общественный туалет": жителей Екатеринбурга возмутила отделка плиткой городского цирка

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Теги: цирк, плитка, реконструкция, Екатеринбург



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