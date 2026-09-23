Минпромторг: В России утильсбор вырастет на 10-20%

В России уже совсем скоро, с 1 января 2027 г., вырастет ставка утильсбора. Рост составит 10-20% в зависимости от типа техники.

По данным Минпромторга, повышение – очередной плановый шаг долгосрочной индексации, утверждённой еще в 2024 г. Поэтапное повышение ставок должно создавать прогнозируемые условия для инвестиционных решений, реализации совместных промышленных проектов и стимулирования локализации производства в России. Один из ключевых результатов таких решений – восстановление производства практически на всех автозаводах, которые "бросили" зарубежные партнёры, сообщили Autonews в министерстве.

В конце 2025 г. президент Владимир Путин высказался о повышении утилизационного сбора в России.

"Повышение утильсбора, цены машин. Надо прямо сказать, что связано это с попыткой Минфина достичь благородной цели – технологического развития. Это косвенно поддерживает отечественный автопром. Надеюсь, что и эта мера будет не вечной, и выбор наших граждан будет широким. И за счёт роста доходов, и за счёт снижения такой фискальной меры", – сказал Путин.

По оценкам экспертов, в стоимости новой иномарки в России сборы государства составляют выше 40%. В 2025 году в виде утильсбора в бюджет было собрано порядка 1,5 трлн руб. и более 1 трлн руб. – в виде НДС.

Во Владивостоке прошел согласованный митинг против утилизационного сбора. На мероприятие собралось больше 500 человек.