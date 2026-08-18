Суд не разрешил бывшему замминистра экономики Свердловской области выйти на свободу по УДО

Суд вновь оставил в колонии фигуранта громкого дела "Титановой долины" – бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.

Напомним, в 2021 году Шилиманова признали виновным в посредничестве во взяточничестве. Было установлено, что он выступил посредником в передаче взяток экс-главе особой экономической зоны "Титановая долина" Артемию Кызласову. За это бывший заместитель министра экономики Свердловской области получил 9 лет колонии строгого режима и штраф в 13 млн рублей.

В 2025 году Михаил Шилиманов подавал ходатайство о замене лишения свободы на более мягкий вид наказания. Однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал и оставил экс-чиновника в колонии. Весной 2026 года его перевели в колонию-поселение.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, недавно Шилиманов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). На день рассмотрения его судом неотбытая часть наказания составила 2 года, 5 месяцев и 25 дней. В прокуратуре отметили, что Михаил Шилиманов не выплатил штраф, назначенный по приговору суда, а также допустил нарушения во время отбывания наказания.

В итоге суд согласился с мнением прокурора и в удовлетворении ходатайства отказал. Шилиманов продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы.

Что касается второго фигуранта дела – экс-генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова – то в ноябре 2025 года он досрочно вышел из колонии.