Следствие отказалось прекращать новое дело Абызова по сроку давности

Следственный департамент МВД России до конца марта завершит расследование уголовного дела о хищении 394 миллионов рублей у Российской венчурной компании (РВК) в отношении бывшего министра Михаила Абызова. Об этом пишет РБК.

Защита экс-чиновника просила закрыть дело из-за истечения десятилетнего срока давности, однако ответа от следствия не поступило.

По данным следствия, Абызов, пользуясь своим служебным положением, оказал давление на Российскую венчурную компанию для привлечения финансирования в американскую Alion Energy Inc., которая специализировалась на разработках в области робототехники, автоматизации проектирования и строительства солнечных электростанций. В результате РВК был причинен ущерб на 394 млн рублей. Абызову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

Столичный суд 2 октября удовлетворил ходатайство следствия об аресте Абызова — такая практика необходима, чтобы формально закрепить его статус в рамках нового дела. Экс-министр содержится в "кремлевском централе" - так называют спецблок 99/1 изолятора "Матросская Тишина".

В декабре 2023 года Абызов приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима за создание преступного сообщества и другие преступления. . В 2020 году суд постановил взыскать в пользу государства с Абызова 32 млрд рублей. В 2023 году стало известно, что экс-министр выплатил из собственных средств более 20 млрд рублей.