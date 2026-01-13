13 Января 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура требует отменить УДО сыну полковника Росгвардии, осужденному за ДТП в Екатеринбурге

УДО сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге в 2019 году, может быть отменено. На этом настаивает прокуратура.

Авария произошла 4 августа 2019 года. Как было установлено, пьяный Васильев за рулем машины KIA Rio устроил ДТП, в результате чего погибли два человека. Впоследствии он был приговорен к 8 годам 11 месяцам колонии общего режима.

Сообщалось, что Владимир находился в ИК в Нижнем Тагиле. Осенью 2024 года адвокат Васильева подавал в Ленинский районный суд города ходатайство об условно-досрочном освобождении. Тогда в УДО было отказано.

В декабре 2025 года суд все же вынес решение об условно-досрочном освобождении Васильева. Его обязали встать на учет, не менять место жительства, а также не устраиваться на другую работу без разрешения. Постановление могло быть обжаловано.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, после изучения постановления суда ведомство принесло на него апелляционное представление в Свердловский областной суд (через суд первой инстанции). Там уточнили, что ранее неотбытая часть срока была заменена на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Сейчас Васильев отбывает их в исправительном центре.

"Согласно позиции прокуратуры района, судом не было учтено, что осужденный, находясь в исправительном центре, привлекался к административной ответственности – будучи пешеходом, перешел проезжую часть дороги не по пешеходному переходу. Осужденный исковые обязательства перед потерпевшими полностью не погасил, к выплате осталась значительная часть денежных средств. Ранее в исправительных учреждениях осужденный также подвергался взысканиям. При этом мнение потерпевших, возражавших против удовлетворения ходатайства, не было судом учтено", - заявили в ведомстве.

Таким образом, теперь УДО Васильева может быть отменено. Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна.

