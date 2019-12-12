Виновник ДТП на Малышева встретит Новый год в СИЗО: Свердловский облсуд отклонил апелляцию

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на продление ареста жителя Екатеринбурга Владимира Васильева, обвиняемого в совершении резонансного смертельного ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в облсуде, жалоба была подана на постановление Ленинского районного суда, которым мера пресечения Васильеву в виде заключения под стражу была продлена до 12 февраля 2020 года. В результате прошедшего сегодня заседания суд апелляционной инстанции не нашел основания для отмены постановления райсуда. Таким образом, обвиняемый встретит Новый год в СИЗО.

Напомним, ранее Владимиру Васильеву было предъявлено обвинение. Кроме угона, ему вменяется совершение ДТП в состоянии опьянения.

В настоящее время он находится под арестом. При этом сам Васильев обвиняет потерпевших по делу в обмане.