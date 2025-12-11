Сын полковника Росгвардии, устроивший смертельное ДТП у "Алатыря", вышел по УДО

Суд выпустил по УДО сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге в 2019 году.

Как сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу суда Нижнего Тагила, Васильева обязали встать на учет, не менять место жительства, а также не устраиваться на другую работу без разрешения. Постановление может быть обжаловано в течение 15 суток.

Авария произошла 4 августа 2019 года. Как было установлено, Васильев, находясь за рулем машины KIA Rio, устроил ДТП, в результате чего погибли два человека. Впоследствии Васильев был приговорен к 8 годам 11 месяцам колонии общего режима.

Сообщалось, что Владимир находится в колонии в Нижнем Тагиле. Он уже выплатил все компенсации, после чего пошли гражданские иски от матери и сестры Виталия Никифорова, погибшего в той аварии. Осенью 2024 года адвокат Васильева подал в Ленинский районный суд Нижнего Тагила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Тогда в УДО было отказано.

В октябре текущего года Ленинский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск вдовы Ирины Алферовой, согласно которому Васильев будет обязан обеспечивать маленькую дочь Ирины до наступления ее 18-летия - то есть - до 2032 года.