Подменой анализов предполагаемого виновника ДТП на Малышева в Екатеринбурге заинтересовались военные следователи

Военные следователи выясняют обстоятельства подмены анализов на наркотики жителя Екатеринбурга Владимира Васильева, которого обвиняют в смертельном ДТП на улице Малышева летом этого года.

Ранее сообщалось, что по данным экспертизы вместо Васильева-младшего мочу сдал его отец, полковник Андрей Васильев. Впоследствии сам мужчина попытался объяснить, каким образом его ДНК попала в анализы сына.

Как пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в следственных органах, военное СУ СК России по Центральному военному округу запросило все документы, касающиеся этого инцидента, для проверки на состав преступления по статье 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования). Возбуждено ли дело, пока неизвестно.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее Владимир Васильев обвинил потерпевших в обмане. А его самого обвинили в угоне автомобиля, на котором он попал в ДТП.