Виновника резонансного ДТП на Малышева в Екатеринбурге признали вменяемым

Житель Екатеринбурга Владимир Васильев, обвиняемый в совершении резонансного смертельного ДТП на улице Малышева летом этого года, признан вменяемым. Об этом заявил адвокат Александр Шумилов.

По данным правозащитника, это подтвердила экспертиза. По сведениям Шумилова, расследование дела близится к завершению, в скором времени его могут передать в суд.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области Накануне.RU официально подтвердили данные заявления. Однако от подробных комментариев в ведомстве пока воздержались.

Напомним, ранее Владимиру Васильеву было предъявлено обвинение. Кроме угона, ему вменяется совершение ДТП в состоянии опьянения.

В настоящее время он находится под арестом и встретит Новый год в СИЗО. Сам Васильев обвиняет потерпевших по делу в обмане.