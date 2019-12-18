04 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
ДТП на Малышева в Екатеринбурге (2019) | Фото: СУ СКР по Свердловской области

Виновника резонансного ДТП на Малышева в Екатеринбурге признали вменяемым

Житель Екатеринбурга Владимир Васильев, обвиняемый в совершении резонансного смертельного ДТП на улице Малышева летом этого года, признан вменяемым. Об этом заявил адвокат Александр Шумилов.

По данным правозащитника, это подтвердила экспертиза. По сведениям Шумилова, расследование дела близится к завершению, в скором времени его могут передать в суд.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области Накануне.RU официально подтвердили данные заявления. Однако от подробных комментариев в ведомстве пока воздержались.

Владимир Васильев, ДТП у Алатыря(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, ранее Владимиру Васильеву было предъявлено обвинение. Кроме угона, ему вменяется совершение ДТП в состоянии опьянения.

В настоящее время он находится под арестом и встретит Новый год в СИЗО. Сам Васильев обвиняет потерпевших по делу в обмане.

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Виновника резонансного ДТП на Малышева в Екатеринбурге признали вменяемым

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Теги: Васильев, ДТП, экспертиза



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