Васильеву, устроившему смертельное ДТП у "Алатыря", снова отказали в УДО

Сын полковника Росгвардии Владимир Васильев, устроивший смертельное ДТП у ТЦ "Алатырь" в Екатеринбурге, продолжит отбывать свое наказание в колонии. К такому решению пришел Ленинский районный суд, отказав осужденному в УДО.

Сейчас Васильев находится в колонии в Нижнем Тагиле. По уголовному делу он уже выплатил все компенсации и сейчас занимается выплатой по гражданскому иску от матери и сестры Виталия Никифорова, который погиб в той аварии.

4 августа 2019 года Васильев, находясь за рулем машины KIA RIO, устроил аварию с пятью автомобилями в центре уральской столицы. Машины, в которые он влетел, стояли на светофоре в ожидании зеленого света. В результате погибли два человека.

Судебный процесс стартовал в марте 2020 года. Сообщалось, что по данным экспертизы вместо Васильева-младшего мочу сдал его отец, полковник Андрей Васильев. Знакомый обвиняемого - владелец KIA Фомин заявил об угоне. В марте 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Васильева виновным и осудил на 9 лет и 3 месяца колонии общего режима. Виновник ДТП также должен выплатить 2,5 млн руб. в счет возмещения морального вреда родственникам погибших.

Затем последовали многочисленные апелляции и пересмотр дела. В январе 2022 года с Васильева сняли обвинения по угону автомобиля, а наказание смягчили до 8 лет 11 месяцев. В сентябре 2023 года Свердловский областной суд поставил точку в деле Васильева, окончательно признав виновным по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ и назначив наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 11 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев.

20 марта 2024 года по решению Алатырского районного суда Чувашской республики Владимир Васильев был освобожден от заключения в исправительном учреждении. С этим не согласились семьи погибших и уже в конце мая осужденного вернули обратно в колонию.