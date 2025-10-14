Сын полковника Росгвардии, устроивший смертельное ДТП, до 18 лет будет обеспечивать дочь погибшего екатеринбуржца

Сын полковника Росгвардии Владимир Васильев, осужденный за смертельное ДТП в Екатеринбурге, будет обеспечивать несовершеннолетнюю дочь Ирины Алферовой, чей муж погиб по его вине. Такой пункт содержался в иске вдовы, который накануне Ленинский районный суд частично удовлетворил.

Как передает ЕАН со ссылкой на пресс-службу суда, до наступления 18 лет или до 2032 года Васильев будет обязан переводить на счет Алферовой 9 тыс. 664 рубля с последующей индексацией. Помимо этого, он также будет обязан выплатить девочке, потерявшей отца, компенсацию морального вреда в размере 1,2 млн рублей и возместить убытки на похороны погибшего, которые обошлись семье в 741 тыс. рублей.

Авария произошла 4 августа 2019 года. Как было установлено, Васильев, находясь за рулем машины KIA Rio, устроил ДТП, в результате чего погибли два человека. Впоследствии Васильев был приговорен к 8 годам 11 месяцам колонии общего режима.

Сообщалось, что Владимир находится в колонии в Нижнем Тагиле. Он уже выплатил все компенсации, после чего пошли гражданские иски от матери и сестры Виталия Никифорова, погибшего в той аварии. Осенью 2024 года адвокат Васильева подал в Ленинский районный суд Нижнего Тагила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Тогда в УДО было отказано.