Суд оставил в колонии бывшего замминистра экономики Свердловской области

Суд отказал бывшему заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, осужденному за посредничество во взяточничестве, в замене остатка наказания в виде лишения свободы на более мягкий вариант наказания.

Решение принял Чкаловский районный суд Екатеринбурга. На день рассмотрения судом ходатайства Шилиманову оставалось провести в колонии 3 года 4 месяца 15 дней. Суд согласился с мнением прокурора и исправительного учреждения, приняв решение об отказе в удовлетворении ходатайства. Михаил Шилиманов останется в колонии, сообщает прокуратура Свердловской области.

В 2021 г. фигурант громкого дела "Титановой долины", бывший замминистра экономики Свердловской области Шилиманов был приговорен к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 13 млн руб. В 2024 г. пытался досрочно покинуть колонию, но суд ему отказал.