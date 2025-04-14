На Сахалине осудили глав энергокомпании по делу о взрыве газа в жилом доме

Двое руководителей энергокомпании признаны виновными по делу о взрыве газа в жилом доме на Сахалине в 2022 году. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также им запретили занимать руководящие должности, связанные с осуществлением эксплуатации газораспределительных сетей, на срок 2 года каждому.

Установлено, что подсудимые допустили эксплуатацию аварийного газопровода, поврежденного в ноябре 2021 года. Это повлекло утечку природного газа с последующим его распространением по грунту и образованием в подвале многоквартирного жилого дома на улице Библиотечной в поселке Тымовском газовоздушной смеси. Она загорелась в ноябре 2022 года. При взрыве погибли 10 человек, в том числе четверо детей. Дом частично обрушился.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ) и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).