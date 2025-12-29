29 Декабря 2025
Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловское правительство сокращено до 25 человек

Число членов правительства Свердловской области сокращено до 25 человек. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Паслер. Изменения произошли после введения в состав правительства новой должности первого заместителя губернатора региона — министра промышленности и науки Свердловской области.
Министерство экономики и территориального развития Свердловской области преобразовано в министерство экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области. Исключены должности замгубернатора - министра инвестиций и развития Свердловской области и министра промышленности и науки Свердловской области.

Как отмечают в департаменте информполитики региона, формирование структуры областного правительства будет продолжено.

Помимо этого, Денис Паслер подписал указ о назначении новых членов правительства. Министром экономики с 1 января станет ранее занимавший должность гендиректора ОАО ОЭЗ "Титановая долина" Андрей Антипов. Директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков с 29 декабря текущего года становится министром культуры региона. Алексей Шмыков, занимавший должность первого заместителя губернатора с 1 января переходит на пост первого замгубернатора - министра промышленности и науки области. Ведущего менеджера по работе с государственными органами "СКБ Контур" Евгения Шонова назначили министром цифрового развития и связи Свердловской области - к своим обязанностям он также приступает с 1 января 2026 года.

Кроме того, Дмитрий Ионин переназначен на пост замгубернатора Свердловской области.

Теги: Паслер, правительство, назначение


