В России на фоне повышения утильсбора рекордно подорожали новые машины

В России средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 3,43 млн руб. Таковы данные за октябрь. Показатель является рекордным за всю историю наблюдения за рынком.

В сравнении с сентябрём рост составил 2,2%. Цена впервые преодолела отметку в 3,4 млн руб. Относительно уровня годичной давности (октября 2024-го) её рост составил 8%.

"Во все трубы трубили, что утильсбор запустят и цены взлетят. Главная формулировка, которая сложилась у людей в голове: покупай сейчас, завтра всё будет дороже. То есть в первом полугодии народ думал: зачем покупать, если завтра будет дешевле – и все поставили покупку на паузу. Сейчас же в голове у людей: купить сейчас, потому что завтра будет дороже, а что-то – намного дороже", – сказал директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.