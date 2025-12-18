В России вторичному авторынку предрекли стагнацию

Изменение правил утильсбора на машины свыше 160 л. с. для физлиц может трансформировать структуру вторичного авторынка. Он может сузиться.

Также ожидается дефицит ушедших корейских, японских, европейских брендов и рост спроса на новые китайские машины. Участники рынка допускают, что продажи подержанных машин в 2026 г. ждёт стагнация или умеренный рост на несколько процентов, пишет "Ъ".

Ранее стало известно, что с начала года (январь – октябрь) импорт автомобилей с пробегом в России вырос на 15% (до 382,9 тыс.). Хоть поставки из Японии и снижаются на 10%, эта страна остается главным поставщиком б/у автомобилей на российский рынок. Из Японии в 2025-м ввезено более 171 тыс. машин, это почти 45% от всего ввоза. Идущие следом Южная Корея, Китай и Грузия "существенно нарастили объемы и долю импорта в Россию". Так, у Южной Кореи рост экспорта подержанных автомобилей в РФ составил 88%, а у Китая – более 300%.