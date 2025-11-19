19 Ноября 2025
В школах введут 12-летнее обучение?

Политика В бывшем СССР
Фото: Reuters

Telegraph: У Зеленского почва уходит из-под ног

"Зеленский теряет связь с реальностью" - так оценивает происходящее с киевским главарем британская The Telegraph, в которой вышел одноименный материал. В нем говорится о его неадекватности и коррупции киевской власти.
Автор обращает внимание, что коррупционный скандал произошел в тот момент, когда Зеленский клянчит у Запада продолжения финансирования. В этих условиях новости о чудовищной коррупции являются очень тяжелым фоном. При этом Зеленский хочет то, за что он никогда не сможет рассчитаться. В этом проявляется "магическое мышление" киевского режима, который привык думать, что его все должны содержать.

Внутри Украины поддержка Зеленского сошла на нет, а за границей его поведение "пугает даже тех, кто принципиально поддерживает Украину", потому что они видят его неадекватность.

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что "Расследование коррупции на Украине приближается к Зеленскому" - так называется новая статья на эту тему. В ней отмечается, что новые обвинения в коррупции представляют собой явную угрозу Зеленскому. Никогда еще расследование коррупции не подбиралось к нему так близко. И все это в условиях обложения населения военным налогом. То есть когда украинцев заставляют оплачивать продолжение боевых действий, окружение Зеленского просто обогащалось.

Другие западные СМИ тоже пишут о том, что коррупция в окружении Зеленского может привести к его отставке. Правда, лишь в рамках общих предположений. Британский журнал The Economist приводит слова высокопоставленного киевского чиновника, что Зеленскому "предстоит час расплаты". И у него нет выхода, кроме как уволить главу своего офиса "серого кардинала" Андрея Ермака. Один из сотрудников украинской разведки описывает это как "удар, сравнимый с атомной бомбой". Но окончательно отделаться от последствий у Зеленского не получится. При расследовании подозреваемые могут пойти на сделку со следствием, что позволит получить еще больше компромата на киевского узурпатора.

