29 Октября 2024
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Происшествия Республика Бурятия
Фото: Накануне.RU

Выжившего после двух месяцев в лодке в Охотском море выписали из больницы

Состояние спасенного в Охотском море Михаила Пичугина оценивается как удовлетворительное. Его выписали из Магаданской больницы, пишет правительство Магаданской области. Он дрейфовал в море один в лодке два месяца. Сейчас он отправляется домой в Бурятию.

В Улан-Удэ он будет проходить реабилитацию под контролем местных медиков.

Министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александр Витько пояснил, что Михаил успешно прошел лечение в Магаданской областной больнице, его состоянию ничего не угрожает, оно стабильное.

"Правительство республики Бурятия будет компенсировать транспортные расходы. Все под контролем в сотрудничестве двух регионов", - сказала заместитель председателя правительства Бурятии, министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Врачи отметили стойкость характера спасенного мужчины. Они заявили, что никаких отклонений в психологическом состоянии Пичугина не выявлено.

Ранее Накануне.RU сообщало, что 9 августа двое мужчин и подросток отплыли от мыса Перовского в Хабаровском крае на лодке и пропали. Во время дрейфа погибли 15-летний Илья Пичугин и его отец Сергей. Единственным выжившим оказался брат отца – Михаил Пичугин.

Лодку нашли только 14 октября.

Теги: пичугин, лодко, море


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