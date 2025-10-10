Мужчина, выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море, не признаёт вину

Выживший после двух месяцев дрейфа на катамаране в Охотском море Михаил Пичугин не признает себя виновным по делу о нарушении эксплуатации судна, повлекшем гибель людей, и использовании подложного документа.

Он будет добиваться в суде оправдания, сообщил РИА Новости адвокат Пичугина Андрей Назаров.

15-летний подросток и двое взрослых мужчин пропали в начале августа 2024 г. Они совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 46-летнего Михаила Пичугина нашли в Охотском море через 67 дней, 14 октября, живым. Его брат и племянник погибли.