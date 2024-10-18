18 Октября 2024
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Фото: скриншот с видео &quot;Kamchatka live&quot;

Выживший в Охотском море не имел права отплывать на лодке дальше 5 км от берега

Надувная лодка, на которой Михаил Пичугин с двумя родственниками дрейфовал в море 67 суток, не была предназначена для далекого туристического маршрута. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Байкат 470" является маломерным судном. Пичугин освидетельствовал свою лодку 30 июля, перед путешествием, о чем был составлен соответствующий акт. В документе прописана установленная категория сложности плавания по результатам освидетельствования: категория сложности 4, разряд 4. "Это означает, что район плавания для подобного маломерного судна от берега ограничен 2,7 морской мили или 5 км", - пояснил собеседник агентства.

Таким образом, Пичугин не имел права как владелец судна совершать многокилометровое путешествие от берега.

15-летний подросток и двое взрослых мужчин пропали в начале августа. Они совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 46-летнего Михаила Пичугина нашли в Охотском море 14 октября живым через 67 дней. Его брат и племянник погибли.

Туристов начали искать 9 августа. В поиске задействовали вертолеты Ми-8 и "Робинсон", группу государственной инспекции по маломерным судам. Вылет Ми-8 перенесли из-за плохих погодных условий. С 23 по 26 августа поиски не вели из-за неблагоприятной погоды. Их возобновили 10 сентября. 15-го числа поиски остановились, но следственные действия продолжались.

Лодку случайно обнаружило рыболовецкое судно только в середине октября. Единственный выживший – Михаил Пичугин – сейчас находится в магаданской больнице, он похудел на 50 килограммов.

Теги: пичугин, охотское море, лодка


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