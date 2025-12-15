Верховный суд передал в Бурятию дело Пичугина, дрейфовавшего в море

Верховный суд РФ удовлетворил прошение защиты об изменении территориальной подсудности дела Михаила Пичугина, который дрейфовал в Охотском море два месяца на лодке-катамаране. Об этом сообщает РЕН ТВ. Уголовное дело передано в Бурятию.

Прошение о смене территориальной подсудности было направлено по просьбе матери подсудимого. Женщина живет в Улан-Удэ и не может ездить в суд Николаевска-на-Амуре, куда изначально было передано дело Пичугина.

Ранее сообщалось, что Михаил Пичугин не признает себя виновным по делу о нарушении эксплуатации судна, повлекшем гибель людей, и использовании подложного документа. Выяснилось, что он не имел права как владелец судна совершать многокилометровое путешествие от берега.

Напомним, 15-летний подросток и двое взрослых мужчин пропали в начале августа 2024 года. Они совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 46-летнего Михаила Пичугина нашли в Охотском море 14 октября живым через 67 дней. Его брат и племянник погибли.