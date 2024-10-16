С мужчиной, который выжил после двух месяцев в море, работают психологи и следователи

Психолог провел работу с Михаилом Пичугиным, который выжил после двух месяцев дрейфа в Охотском море. Об этом рассказала "Известиям" заместитель председателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко.

По ее словам, мужчина сейчас находится под круглосуточным наблюдением в Магаданской областной больнице.

"Если он изъявит желание улететь, когда он выздоровеет, конечно, мы ему в этом поможем", — добавила Савченко.

Она уточнила, что его родственникам дадут знать о возможности приехать.

Также стало известно о том, что следователи уже сегодня допросят Михаила Пичугина, если состояние пациента позволит это сделать. Работа следственных органов связана с тем, что, помимо него, в лодке находились тела его брата и племянника.

15-летний подросток и двое взрослых мужчин пропали в начале августа. 46-летнего Михаила Пичугина нашли в Охотском море 14 октября живым через 67 дней. Его брат и племянник погибли.