Стали известны подробности поиска троих мужчин в Охотском море

В ходе спасательной операции в Охотском море при поиске пропавших мужчин были обследованы 196 тысяч квадратных километров акватории Сахалинского залива и 11 тысяч километров береговой линии, сообщают "Известия. Лодку с тремя мужчинами потеряли в августе.

О поисках рассказала супруга погибшего. Она потребовала объяснения по поводу того, каким образом производились поиски, учитывая, что людей не могли найти два месяца. В МЧС ответили на это обращение и раскрыли детали спасательной операции.

Туристов начали искать 9 августа. В поиске задействовали вертолеты Ми-8 и "Робинсон", группу государственной инспекции по маломерным судам. Вылет Ми-8 перенесли из-за плохих погодных условий.

С 23 по 26 августа поиски не вели из-за неблагоприятной погоды. Их возобновили 10 сентября. 15-го числа поиски остановились, но следственные действия продолжались.

Лодку нашли только в середине октября, через 66 дней после исчезновения. Два человека из трех, находившихся на борту, погибли. Единственный выживший – Михаил Пичугин – сейчас находится в магаданской больнице, он похудел на 50 килограммов.