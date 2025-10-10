Мужчину, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, будут судить по двум статьям

Михаил Пичугин, более двух месяцев дрейфовавший на катамаране в Охотском море, предстанет перед судом по обвинению в нарушении эксплуатации судна, повлекшем гибель людей, и использовании подложного документа. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

По данным ведомства, Пичугин в июле 2024 года предоставил в отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Сахалинской области договор купли-продажи маломерного судна, в который "лично внес заведомо недостоверные данные о характеристике подвесного лодочного мотора". На основании этого документа судно было допущено к эксплуатации.

Пичугин, несмотря на то, что знал о неисправности системы охлаждения двигателя судна, которую он не устранил и не осуществил надлежащее техническое обслуживание судна, продолжил маршрут в запрещенном для него районе плавания. По пути произошел отказ подвесного лодочного мотора, что привело к потере способности безопасного управления судном и длительному бесконтрольному его дрейфу в акватории Охотского моря, заявило следствие.

Ранее СМИ писали, что Пичугин стал подозреваемым в уголовном деле по статье "Нарушение правил эксплуатации водного транспорта". Выяснилось, что он не имел права как владелец судна совершать многокилометровое путешествие от берега.

Напомним, 15-летний подросток и двое взрослых мужчин пропали в начале августа 2024 года. Они совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 46-летнего Михаила Пичугина нашли в Охотском море 14 октября живым через 67 дней. Его брат и племянник погибли.