Лодку с пропавшими два месяца назад мужчинами нашли в Охотском море

Лодку с пропавшими два месяца назад людьми нашли в Охотском море, сообщает телеграм-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Двое мужчин и пятнадцатилетний подросток на лодке 9 августа отправились от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Через некоторое время связь с ними была утеряна.

Катамаран нашли только 14 октября у села в Камчатском крае. Два человека погибли, один остался в живых. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Кадры спасения россиянина, который дрейфовал в море 67 дней, появились в интернете.

В поисках пропавших было задействовано четыре воздушных судна, включая три вертолета. По признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта), возбудили уголовное дело.

Дальневосточная транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия.