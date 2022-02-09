Губернатор Моор об АНПЗ: "Определенные перспективы у завода есть"

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время сегодняшней пресс-конференции прокомментировал ситуацию на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе, передает корреспондент Накануне.RU.

Моор отметил, что "определенные перспективы у завода есть".

"Хорошо, что в результате процедуры банкротства у АНПЗ появился собственник. Сегодня задача собственника сделать полный аудит, чтобы убедиться, что система функционирует, провести необходимый плановый ремонт и выйти на объемы производства, которые предприятие позволяет", - сообщил глава региона.

Напомним, 2 февраля в Италии задержали бывшего гендиректора АНПЗ Геннадия Лисовиченко.

Геннадий Лисовиченко находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, Лисовиченко, занимая руководящую должность, с полным осознанием собственных действий заключал невыгодные договоры купли-продажи имущества предприятия, что привело к ущербу для последнего в размере 35 млн руб. Бывшего гендиректора обвиняют в ч. 1 ст. 201 УК (Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации).

В 2019 году завод объявили банкротом, он задолжал Сбербанку порядка 2,9 млрд долларов. Основным владельцем был бизнесмен Дмитрий Мазуров, против него, как и против Лисовиченко, уголовное дело было возбуждено по заявлению Германа Грефа. В результате процедуры банкротства, "Сбербанк" стал мажоритарным акционером Антипинского НПЗ (80%). В мае 2021 года завод куплен с аукциона "Русинвест" за 110,867 млрд руб.