20 Октября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

В Пермском крае дети мобилизованных будут посещать детские сады бесплатно

В Пермском крае для семей мобилизованных ввели новую льготу - дети резервистов будут ходить в детские сады бесплатно. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Перми Алексей Демкин.

"Дети мобилизованных смогут бесплатно посещать детские сады. Такое поручение губернатор Дмитрий Махонин дал главам муниципалитетов. Поставил задачу департаменту образования оперативно разработать порядок предоставления этой меры поддержки и внести поправки в бюджет. Рассчитываем освободить семьи мобилизованных от родительской платы за садик уже с ноября", - заявил он.

Напомним, 18 октября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о решении произвести из регионального бюджета разовые выплаты по 100 тыс. руб. всем жителям региона, призванным в ходе частичной мобилизации.

"В таком объеме были выплачены средства добровольцам батальона "Молот". Считаем, что мобилизованные резервисты должны получить столько же", – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья также поручил направить в учебные центры социальных работников и юристов, чтобы помочь на месте оформить все необходимые документы. Также это касается жалоб мобилизованных на банки, отказывающие в кредитных каникулах, вопросов по заполнению военных билетов военкоматами.

"Вся эта работа должна быть проведена оперативно, пока люди находятся в воинских частях и не выехали в зону СВО", – акцентировал губернатор.

Также выплаты получат семьи мобилизованных, имеющие детей - по 15 тыс. руб. на ребенка.

Решение было принято спустя почти месяц после старта мобилизации, после нескольких встреч с солдатами и обращения семей к президенту РФ.

Теги: детский сад, мобилизация, дети



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