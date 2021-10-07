Для свердловских пенсионеров могут ввести обязательную вакцинацию от ковида

В Свердловской области может быть поставлен вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса для пожилых людей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал заместитель главного врача центра медицинской профилактики Екатеринбурга Александр Харитонов.

Недавно в регионе ввели обязательную вакцинацию от ковида для отдельных категорий - учителей и других. Позже свердловские власти объяснили, почему пришлось пойти на такие меры.

Как рассказал сегодня Харитонов, введение обязательной вакцинации было необходимо. По его словам, "без административного ресурса жители не до конца осознают важность вакцинации". Отвечая на вопрос Накануне.RU о возможных обязательных прививках для пенсионеров, врач пояснил, что пожилых свердловчан будут стараться больше убеждать, так как до них "проще достучаться".

"Но если ситуация будет без изменений, думаю, что вопрос об обязательной вакцинации будет ставиться. Но, наверное, больше пойдет речь о введении ограничений для пожилых людей. Каких-то карантинных мероприятий, как это было в прошлом году", - добавил Александр Харитонов.

Также сегодня стало известно, что в Екатеринбурге не планируется массового тестирования на коронавирус, как в Москве.