Песков не стал общаться с журналистами из-за подготовки пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил сегодня традиционный ежедневный брифинг для журналистов. По данным корреспондентов кремлевского пула, это связано с подготовкой большой пресс-конференции президента, которая состоится в четверг, 17 декабря. Есть вероятность, что и завтра Песков не станет общаться с представителями СМИ.

Напомним, в этом году традиционная пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате из-за пандемии коронавируса. Она будет совмещена с "прямой линией", во время которой обычно глава государства общается с россиянами и которая в этом году была отменена. Также в целях безопасности журналистов не будут собирать в одном месте в Москве, а устроят телемосты с корреспондентами в каждом федеральном округе. Тем не менее, несколько сотен представителей СМИ – федеральных и зарубежных – смогут задавать вопросы непосредственно президенту в московской студии.