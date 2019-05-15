У Театра драмы в Екатеринбурге снова начались задержания

В третий день протестов на акции против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге снова начались задержания.

Как передает корреспондент Накануне.RU, после вскоре после флэшмоба "включи свет" участники акции в сквере у драмтеатра предприняли попытку наступления на ограждение, однако ОМОН хороводом пошел на народ и оттеснил протестующих.

Как минимум двоих митингующих задержали, одного из них сотрудники правоохранительных органов фактически выносили на руках.

Напомним, протесты против строительства храма продолжаются третий день подряд после того, как на площадке был установлен забор. Власти и инициаторы стройки заявляют, что все процедуры соблюдены, и место возведения храма меняться не будет.