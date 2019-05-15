10 Сентября 2020
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патриарх кирилл, сквер у драмтеатра, храм святой екатерины (2019) | Фото: Накануне.RU

У Театра драмы в Екатеринбурге снова начались задержания

В третий день протестов на акции против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге снова начались задержания.

Как передает корреспондент Накануне.RU, после вскоре после флэшмоба "включи свет" участники акции в сквере у драмтеатра предприняли попытку наступления на ограждение, однако ОМОН хороводом пошел на народ и оттеснил протестующих.

Как минимум двоих митингующих задержали, одного из них сотрудники правоохранительных органов фактически выносили на руках.

ОМОН, сквер у драмтеатра, храм святой екатерины(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, протесты против строительства храма продолжаются третий день подряд после того, как на площадке был установлен забор. Власти и инициаторы стройки заявляют, что все процедуры соблюдены, и место возведения храма меняться не будет.

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У Театра драмы в Екатеринбурге снова начались задержания

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Теги: протест, храм святой екатерины



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Ранее 27.05.2019 15:58 Мск Депутат-коммунист ответил митрополиту Кириллу, сравнившему протестные акции с расстрелом царской семьи
Ранее 27.05.2019 15:52 Мск Мэрия опубликовала список площадок под храм. Есть все предыдущие локации, окраины и неожиданные решения
Ранее 27.05.2019 12:52 Мск Путин и патриарх Кирилл обсудили тему строительства храма в Екатеринбурге
Ранее 27.05.2019 11:27 Мск Митрополит Кирилл сравнил "скверную" историю в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи
Ранее 27.05.2019 10:14 Мск В мэрию Екатеринбурга поступило 8,2 тысячи предложений горожан на тему строительства храма. Обработали только половину
Ранее 27.05.2019 08:32 Мск РМК и УГМК ждут решения жителей Екатеринбурга, властей и епархии на тему строительства храма
Ранее 25.05.2019 21:03 Мск Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом, пообещавшим дать ему леща
Ранее 25.05.2019 15:41 Мск Соловьев встретится с уральцем, пообещавшим дать ему "леща" за высказывания о протестах против строительства храма
Ранее 25.05.2019 14:10 Мск Лидер ДДТ выступил за референдум по строительству храма в Екатеринбурге
Ранее 24.05.2019 14:34 Мск На фоне протестов вокруг храма в Екатеринбурге Путин пожелал патриарху поменьше работать
Ранее 24.05.2019 12:01 Мск Встреча городской власти Екатеринбурга с общественниками: поговорили и разошлись, чтобы собраться снова
Ранее 24.05.2019 11:21 Мск За три дня в мэрию Екатеринбурга поступило 7,5 тысяч предложений о площадках для храма
Ранее 24.05.2019 10:31 Мск И всё-таки опрос: власти рассказали жителям Екатеринбурга о минусах референдума по храму
Ранее 24.05.2019 08:14 Мск Глава Общественной палаты: Храм в Екатеринбурге нужен, но надо найти другое место
Ранее 23.05.2019 15:33 Мск Лидер свердловской "Единой России" о конфликте вокруг храма: "Не нужно принимать резких решений"
Ранее 23.05.2019 14:14 Мск "Мы не можем вмешиваться": в Кремле вновь открестились от строительства храма в Екатеринбурге
Ранее 23.05.2019 13:16 Мск Телеведущий Соловьёв опять "гонит чертей". На этот раз из социологов ВЦИОМ
Ранее 23.05.2019 11:46 Мск В учебных заведениях Екатеринбурга могут ввести курс про храм св.Екатерины
Ранее 23.05.2019 11:20 Мск Глава Екатеринбурга снова отказался вычеркивать сквер из списка мест для храма
Ранее 23.05.2019 10:53 Мск "Мы ведь не мусороперерабатывающий завод хотим в центре построить". Представитель РПЦ высказал свою позицию о "скверных" протестах
Ранее 23.05.2019 10:33 Мск Для опроса по храму в Екатеринбурге предложили сделать пункты голосования в церквях
Ранее 23.05.2019 04:11 Мск Администрация Екатеринбурга получила около 6 тыс. предложений о месте строительства храма
Ранее 22.05.2019 19:17 Мск В Екатеринбургской епархии не считают опрос ВЦИОМ показательным
Ранее 22.05.2019 17:56 Мск Куйвашев предложил исключить сквер у драмтеатра в Екатеринбурге из списка возможных мест строительства храма
Ранее 22.05.2019 17:43 Мск В мэрии Екатеринбурга не будут ориентироваться на опрос ВЦИОМ про храм в сквере
Ранее 22.05.2019 17:30 Мск Глава фонда святой Екатерины Александр Андреев: Для нас важно, чтобы главный собор города строился в согласии
Ранее 22.05.2019 16:14 Мск ВЦИОМ: Большинство в Екатеринбурге не против храма, но за перенос в другую часть города
Ранее 22.05.2019 10:53 Мск "Ситуация подана мрачно". Уральская индустрия туризма понесёт убытки из-за "храмового" скандала
Ранее 22.05.2019 09:28 Мск Полпред - о конфликте по храму: Надо больше площадок для обсуждений, важно обращаться к интернету
Ранее 22.05.2019 08:21 Мск "Это откровенная провокация": в МВД опровергли "кадровые чистки" после акций протеста в Екатеринбурге
Ранее 21.05.2019 16:07 Мск Спонсоры храма не посетили главную встречу промышленников области у Куйвашева
Ранее 21.05.2019 15:13 Мск Высокинский обсудил с екатеринбургскими архитекторами новые площадки для храма. Какие именно, не уточнил
Ранее 21.05.2019 15:06 Мск Ректор УрФУ назвал участие студентов в протесте против храма "гражданской позицией"
Ранее 21.05.2019 14:02 Мск Администрация Екатеринбурга получила 2,5 тысячи предложений от горожан на тему строительства храма
Ранее 21.05.2019 12:01 Мск В Екатеринбурге убрали из сквера "забор раздора"
Ранее 21.05.2019 09:18 Мск Губернатор отчитался перед депутатами: Надо консолидировать усилия власти, бизнеса и гражданского общества, чтобы решить задачи, поставленные президентом
Ранее 21.05.2019 08:17 Мск "У нас уже есть вопросы". Свердловские депутаты решили не рассматривать ситуацию вокруг сквера у Драмтеатра
Ранее 20.05.2019 19:30 Мск В Екатеринбурге приступили к демонтажу забора у Драмтеатра
Ранее 20.05.2019 15:15 Мск Забор у Драмтеатра решили убрать "в целях недопущения гражданского противостояния"
Ранее 20.05.2019 14:24 Мск Депутат гордумы: Итоги опроса не носят обязательного характера, нужен референдум по скверу
Ранее 20.05.2019 13:39 Мск Ананьев выступил с заявлением из-за обвинений "Атомстройкомплекса" в подогревании протестов
Ранее 20.05.2019 12:14 Мск Список альтернативных площадок для строительства храма в Екатеринбурге согласуют с архитекторами
Ранее 20.05.2019 11:57 Мск В спецприемниках Екатеринбурга остаются 29 задержанных на акциях в сквере у Драмтеатра
Ранее 20.05.2019 11:43 Мск В уральском колледже опровергли информацию об отчислении девушки, которая играла на виолончели в сквере у Драмтеатра
Ранее 20.05.2019 11:11 Мск Схватка бизнес-бульдогов под ковром "скверных протестов" вынудит власть действовать "хирургически"
Ранее 20.05.2019 10:54 Мск Православные не подставили вторую щеку: ответили флешмобом, молебном и собирают голоса за храм "со всей Земли"
Ранее 20.05.2019 10:53 Мск Журналисты, общественники и урабанисты предлагают места для строительства уральского храма
Ранее 20.05.2019 10:24 Мск Депутаты Госдумы решили научить Екатеринбург демократии
Ранее 20.05.2019 10:15 Мск Уральские студенты жалуются на угрозы отчисления из вуза за участие в акциях против строительства храма
Ранее 20.05.2019 09:02 Мск Анонсированный Куйвашевым процесс выбора альтернативной площадки для храма стартовал на сайте мэрии
Ранее 20.05.2019 08:42 Мск "Это фейк". "Ельцин-центр" не предоставлял противникам храма палатки и генераторы в Екатеринбурге
Ранее 20.05.2019 07:11 Мск Юлия Михалкова рассказала, как история с храмом в сквере чуть не рассорила "Уральские пельмени"
Ранее 18.05.2019 17:19 Мск В Екатеринбургской епархии собираются устроить презентацию собора Святой Екатерины
Ранее 18.05.2019 11:55 Мск Свердловские власти предложат альтернативные площадки для строительства храма Святой Екатерины – Куйвашев
Ранее 18.05.2019 10:23 Мск В Екатеринбурге проходит встреча Высокинского и горожан, выступающих за сохранение сквера у драмтеатра
Ранее 17.05.2019 15:50 Мск Местным не доверяют: Кремль взял на себя ответственность за опрос по храму в Екатеринбурге
Ранее 17.05.2019 15:48 Мск "Скверные" дела в Екатеринбурге отразились на рейтинге политической устойчивости свердловского губернатора
Ранее 17.05.2019 15:43 Мск "А потом лежат под простынками..." Известный военкор Стешин посетил уральские протесты
Ранее 17.05.2019 13:39 Мск "Ельцин-центр" решил рассказать про революции в двух шагах от сквера в Екатеринбурге, где идут протесты
Ранее 17.05.2019 13:16 Мск В Кремле считают, что Путин не вмешивался в ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Ранее 17.05.2019 12:40 Мск Глава ВЦИОМ приехал в Екатеринбург, чтобы проследить за проведением опроса на тему строительства храма
Ранее 17.05.2019 10:57 Мск Число арестованных после акций протеста в Екатеринбурге достигло 30 человек
Ранее 17.05.2019 10:21 Мск Высокинский: "периметр безопасности" в центре Екатеринбурга будет стоять столько, сколько надо
Ранее 17.05.2019 10:19 Мск Опрос насчет строительства храма святой Екатерины оплатят из городского бюджета
Ранее 17.05.2019 09:53 Мск Высокинский об акции против строительства храма в Екатеринбурге: "Когда протест перерастает в скакание - это неправильно"
Ранее 17.05.2019 09:51 Мск Референдума не будет. Высокинский объяснил, как будет решать судьбу сквера
Ранее 17.05.2019 09:38 Мск Мэр Екатеринбурга: Забор будет стоять, наша цель - стабилизировать ситуацию
Ранее 17.05.2019 08:29 Мск Евреи Екатеринбурга призвали протестующих против строительства храма "остановиться"
Ранее 17.05.2019 08:05 Мск Фонд святой Екатерины открывает "горячую линию" по строительству храма в Екатеринбурге
Ранее 16.05.2019 21:39 Мск "Люди окружили священников и спокойно общаются": в Екатеринбурге защитники сквера ведут себя мирно
Ранее 16.05.2019 20:20 Мск Мэр Екатеринбурга пообещал приостановить стройку храма до окончания опроса
Ранее 16.05.2019 19:44 Мск К горожанам впервые вышел мэр Екатеринбурга. "Если бы я не пришел, была бы иллюзия, что дискуссию с толпой вести можно"
Ранее 16.05.2019 19:35 Мск Депутат Госдумы призвал провести референдум по храму в Екатеринбурге
Ранее 16.05.2019 18:52 Мск "Поставил на вид властям и выбил стул у протестующих". Эксперт о заявлении Путина по ситуации в Екатеринбурге
Ранее 16.05.2019 16:28 Мск Путин высказался по протестам в Екатеринбурге: "Нужно учесть мнение жителей и провести опрос"
Ранее 16.05.2019 15:21 Мск "Путин едет..." Полпред с губернатором обсудили "флористику" на фоне протестов в сквере
Ранее 16.05.2019 14:30 Мск Кто "несет пургу"? Прихожане Екатеринбурга получат "бонусы" к храму – жилую высотку и парковку
Ранее 16.05.2019 13:48 Мск МВД: на акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге задержано 70 человек
Ранее 16.05.2019 13:32 Мск "Снова спутал личное с государственным". Интернет-сообщество отреагировало на слова Пескова о ситуации с протестами в Екатеринбурге
Ранее 16.05.2019 12:40 Мск В Кремле нашли оправдание действиям силовиков при задержаниях протестующих в Екатеринбурге
Ранее 16.05.2019 11:22 Мск В резиденции губернатора серьезное совещание: Куйвашев, Козицын, Алтушкин, Высокинский и митрополит
Ранее 16.05.2019 10:05 Мск Задержанных в Екатеринбурге протестантов отправили под арест на срок от 2 до 10 суток
Ранее 16.05.2019 07:39 Мск На акции против строительства храма в Екатеринбурге в среду задержали более 30 человек
Ранее 16.05.2019 01:20 Мск В Екатеринбурге ОМОН разогнал противников храма со стройки
Ранее 15.05.2019 22:07 Мск Противникам строительства храма в Екатеринбурге раздают чебуреки и пиццу
Ранее 15.05.2019 21:17 Мск Противники храма в Екатеринбурге подписывают петицию Куйвашеву и обсуждают "отмену метро"

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Ранее 15.05.2019 19:59 Мск Противники строительства храма в Екатеринбурге провели акцию "Включи свет"
Ранее 15.05.2019 16:07 Мск Екатеринбургу пригрозили, что город лишится второй линии метро из-за протестов
Ранее 15.05.2019 15:25 Мск Внушительные силы полиции стянуты в центр Екатеринбурга
Ранее 15.05.2019 14:44 Мск Константин Семин: В сквере "скачут" те же, кто тусуются в "Ельцин-центре"
Ранее 15.05.2019 13:33 Мск В сквере у екатеринбургского Драмтеатра девушка приковала себя к дереву
Ранее 15.05.2019 13:28 Мск Москва не будет вмешиваться в конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Ранее 15.05.2019 12:47 Мск В полиции рассказали, за что задерживали людей на акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге
Ранее 15.05.2019 11:30 Мск Строители решили "усилить" забор у Драмтеатра в Екатеринбурге
Ранее 15.05.2019 10:30 Мск В больницу Екатеринбурга после протестной акции в сквере у Драмтеатра попали три человека
Ранее 15.05.2019 09:53 Мск Протесты в Екатеринбурге - на "Первом". Иван Ургант предложил построить ТЦ вместо храма
Ранее 15.05.2019 08:24 Мск Омбудсмен призвал не вовлекать детей в екатеринбургские акции протеста
Ранее 15.05.2019 08:09 Мск На акции против строительства храма в Екатеринбурге задержаны более двух десятков человек
Ранее 15.05.2019 01:06 Мск Противники строительства храма в Екатеринбурге перекрыли одну из улиц
Ранее 14.05.2019 22:30 Мск Сотрудники ОМОН оттесняют протестующих в Екатеринбурге. Задержаны несколько десятков человек
Ранее 14.05.2019 20:42 Мск Протестующие против строительства храма в Екатеринбурге порвали забор и начали бросать его части в Исеть
Ранее 14.05.2019 19:23 Мск Сквер в Екатеринбурге "обнял" ОМОН
Ранее 14.05.2019 18:48 Мск "Обнимашки" вокруг сквера прошли сегодня быстро. Противники строительства Храма намерены акции повторять
Ранее 14.05.2019 16:43 Мск Сторонников и противников строительства храма святой Екатерины призвали оставаться в правовом поле
Ранее 14.05.2019 16:36 Мск Опять роняют забор. В Екатеринбурге полиция обратилась к противникам храма с предупреждением
Ранее 14.05.2019 16:18 Мск В Екатеринбурге на месте будущего строительства храма святой Екатерины начала работать техника
Ранее 14.05.2019 15:59 Мск В МВД заявили, что не распыляли газ на акции протеста в сквере у Драмтеатра Екатеринбурга
Ранее 14.05.2019 14:30 Мск "Мы следим, что там происходит": Песков лично отреагировал на протест против строительства храма в Екатеринбурге
Ранее 14.05.2019 08:51 Мск Свердловский губернатор готов провести встречу с защитниками сквера и сторонниками строительства храма
Ранее 13.05.2019 08:58 Мск На месте строительства храма святой Екатерины появился забор. Строители приступили к работе
Ранее 28.04.2019 18:48 Мск Пасхальный крестный ход прошел к месту строительства храма Святой Екатерины

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