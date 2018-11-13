13 Ноября 2018
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Экономика В России

Российские нефтяники подписали соглашение о стабилизации цен на топливо

Все российские нефтяные компании подписали соглашение, которое призвано стабилизировать цены на топливо.

"Каждой нефтяной компании доводился объем и параметры поставок на внутренний рынок, на биржу и на мелкооптовый рынок объемов нефтепродуктов в объеме, соответствующим поставкам соответствующего месяца 2017 года плюс 3%, а также определены ценовые параметры в региональном разрезе по каждому субъекту, какая должна быть цена оптовых поставок нефтепродуктов в каждый субъект", - сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании Владимира Путина с правительством.

Козак отметил, что благодаря заморозке цен на топливо, ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизировалась. Он пообещал контролировать ситуацию, а в противном случае пригрозил принятием системных мер в виде введения заградительных экспортных пошлин, сообщает РИА "Новости".

Напомним, правительство решило "заморозить" цены на топливо на фоне начавшегося роста стоимости бензина на АЗС. Участниками соглашения стали крупнейшие производители нефтепродуктов.

Заместитель главы регулятора Анатолий Голомолзин сообщил, что ФАС направила в Минэнерго подписанную версию проекта соглашения о мерах по стабилизации на рынке нефтепродуктов.

Согласно документу, цены на топливо не должны меняться до конца года. В 2019 г. стоимость будет проиндексирована на уровень инфляции.

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Российские нефтяники подписали соглашение о стабилизации цен на топливо

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Теги: топливо, бензин, АЗС



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