Эксперт о задержании экс-начальника управления Минобороны: "В ЦСКА творится что-то непонятное"

Бывший член Всероссийской федерации по легкой атлетике (ВФЛА) Алексей Кустов прокомментировал задержание экс-начальника управления Минобороны по работе с личным составом Михаила Барышева. По его словам, "не лучшие времена наступили для спорта в Министерстве обороны РФ", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в четверг федеральные СМИ сообщили, что Барышева задержали в Москве: его якобы подозревают в мошенничестве в период проведения Всемирных военных игр в Сочи, которые состоялись в прошлом году.

Сообщалось, что полковника задержали на 48 часов, с ним работают следователи. Никакой официальной информации по этому поводу по-прежнему нет.

По данным Алексея Кустова, Михаила Барышева арестовал военно-следственный комитет.

"Он являлся начальником Главного управления по работе с личным составом в ведомстве, и именно это место заслужил за проведение военных игр 2017 года в Сочи. Сложно говорить, что именно сейчас происходит, но в ЦСКА творится что-то непонятное. Я хотел бы напомнить и провести параллель о том, как в этом же 2017 году за чемпионат мира по легкой атлетике, где наши спортсмены выступали под "белым флагом", офицерам российской армии присвоили внеочередные воинские звания. И именно за этот чемпионат мира без гимна и флага - это вообще нонсенс", - рассказал Накануне.RU Алексей Кустов.

Кустов пытался выяснить, за что дали звания Ласицкене и Шубенкову

Он отметил, что по какой-то причине Дмитрий Шляхтин, бывший начальник ЦСКА, был поставлен возглавлять Федерацию легкой атлетики.

"Его не выбирали, а именно поставили. Посмотрите, в каком кризисном состоянии сейчас находится наша легкая атлетика. Бывшего работника ЦСКА Андрея Крупорушникова награждают орденом "За заслуги перед отечеством" второй степени. При этом наша федерация отстранена от всех международных соревнований. Может быть, он делает что-то другое, за что его наградили?", - задается вопросом эксперт.

"Мне непонятно, почему легкоатлета Сергея Шубенкова наградили орденом "За заслуги перед отечеством" второй степени. Мария Ласицкене - умница, я восхищаюсь ее мужеством и спортивными результатами, но, к сожалению, ее руководители, которые подписывают данные приказы, не совсем реально воспринимают ту ситуацию, которая есть на данный момент. Я с уважением отношусь к Сергею Шойгу, но, видимо, ему что-то не так докладывают. Хотелось бы, чтобы тема была решена, и был выход из этого кризиса, но что-то подсказывает, что просто не будет. Видимо, случайных людей, занимающихся спортом, еще очень много в наших ведомствах. В наше нелегкое время, когда страна находится под давлением Всемирного антидопингового агентства, на фоне всех этих допинговых интриг и отстранений, образовался еще и этот - внутренний скандал, очень к сожалению", - заключил Алексей Кустов.