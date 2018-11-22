СМИ сообщили о задержании экс-начальника управления Минобороны по работе с личным составом

Федеральные СМИ сообщили, что в Москве задержан экс-начальник управления Минобороны РФ по работе с личным составом Михаил Барышев.

Сообщается, что Барышева подозревают в мошенничестве в период проведения Всемирных военных игр в Сочи, которые состоялись в прошлом году.

Также известно, что полковника задержали на 48 часов, сейчас с ним работают следователи.

Никакой официальной информации по этому поводу пока нет.