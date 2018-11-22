Российский футбольный союз поддержал Инфантино на будущих выборах президента ФИФА

21 ноября в Москве состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, на нем было принято решение поддержать кандидатуру Джанни Инфантино на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Выборы состоятся в 2019 году.

Стоит отметить, что Инфантино является действующим президентом организации.

Напомним, ранее глава ФИФА заявлял, что чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим в истории турнира.