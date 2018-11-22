22 Ноября 2018
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Спорт В России За рубежом

Российский футбольный союз поддержал Инфантино на будущих выборах президента ФИФА

21 ноября в Москве состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, на нем было принято решение поддержать кандидатуру Джанни Инфантино на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Выборы состоятся в 2019 году.

Стоит отметить, что Инфантино является действующим президентом организации.

Напомним, ранее глава ФИФА заявлял, что чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим в истории турнира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино снова приехал на матч в уральскую столицу(2018)|Фото: Накануне.RU

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Российский футбольный союз поддержал Инфантино на будущих выборах президента ФИФА

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Теги: РФС, Инфантино, ФИФА, выборы, президент



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